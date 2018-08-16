أتلتيكو مدريد يثأر من الريال ويتوج بكأس السوبر الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في بطولة كأس السوبر الإسباني 2018، بفوز الأتلتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبدأت مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد بشكل سريع للغاية، وتمكن النجم دييغو كوستا من هز شباك الملكي بعد مرور 49 ثانية على انطلاق مباراة السوبر الأوروبي 2018، لينفرد بلقب أسرع هدف في تاريخ البطولة.

ونجح مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو كوستا من اقتحام دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بشكل سريع للغاية، ثم سدد الكرة لتسكن شباك كيلور نافاس، في الثانية 49 من مباراة السوبر الأوروبي 2018، ليضع الأتلتي في المقدمة مبكرًا.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27 من مباراة السوبر الأوروبي 2018، عن طريق مهاجمه كريم بنزيمة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 62، وسجلها قائد الفريق الأول لكرة القدم بالملكي سيرجيو راموس، إلا أن دييغو كوستا نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل، ويلجأ حكم السوبر الإسباني إلى الأشواط الإضافية.

وابتسمت الأشواط الإضافية إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث تمكن ساؤول نيجيز من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 98، مُستغلًّا خطأ من سيرجيو راموس الذي مرر كرة لزميله فاران داخل منطقة الجزاء، ولكنه فشل في التعامل معها، ليُكلف فريقه هدفًا.

وأضاف كوكي الهدف الرابع في الدقيقة 104، من كرة عرضية من فيتولو، وحاول لاعبو ريال مدريد الإسباني تقليص الفارق ثم البحث عن هدف التقدم، ولكن دون جدوى، ليتوج أتلتيكو مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي 2018، ويثأر من هزيمته أمام الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا نسختي 2014 و2016.