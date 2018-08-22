أحد ضيوف الملك من توغو: الحجّ بأيدٍ أمينة

المواطن - واس

أكد الداعية آدم ثاني، من جمهورية توغو، أن الحج بأيدٍ أمينة في ظل واهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيدًا بما تقدمه المملكة للحجاج من خدمات تفوق الوصف ومشروعات عملاقة لخدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون من مشارق الأرض ومغاربها.

جاء ذلك أثناء أدائه مناسك الحج ورمي الجمرات في أول أيام التشريق بمشعر منى، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي ينفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأضاف ثاني أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين برنامج إسلامي عالمي يلتقي من خلاله العلماء والدعاة ورؤساء المراكز الإسلامية يتشاورون في أمور دينهم ودنياهم، ويحققون تطلعات المسلمين الذين ينظرون إلى المملكة نظرة أمل وأمان.

وفي نهاية حديثه رفع شكره لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمان للإسلام والمسلمين وفي نصرة قضاياهم.

كما شكر وزير الشؤون الإسلامية على تقديم كل التسهيلات لضيوف خادم الحرمين منذ وصولهم إلى المملكة وتوجيهه لتذليل كافة الصعوبات وتقديم أرقى الخدمات للضيوف.