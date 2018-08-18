أحد ممطر مع غبار على 4 مناطق
قد تمتد الأتربة حتى مرتفعات المدينة المنورة

أحد ممطر مع غبار على 4 مناطق

2018/08/18
الساعة 8:11 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة يوم غد لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان، وكذلك على مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

في حين يبقى الطقس مستقرًّا على معظم مناطق المملكة.


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