أحد ممطر مع غبار على 8 مناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد استمرار فرصة هطول أمطار رعدية، تسبق برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات نجران وتبوك.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على وادي الدواسر.