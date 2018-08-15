أحد يُطارد قناص بيراميدز

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي أحد في التعاقد مع اللاعب البرازيلي لوكاس ريبمار مهاجم نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ من أجل دعم صفوفه.

ويذكر أن لوكاس ريبمار تألق وسجل هدفي الفوز لنادي بيراميدز في مباراة طلائع الجيش بالأمس في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أحد عبر تويتر، أن النادي تقدم بطلب إلى إدارة بيراميدز المصري، من أجل التعاقد مع اللاعب، حيث تنتظر إدارة أحد رد نادي بيراميدز من أجل التحرك وإتمام الصفقة.

ويذكر أن لوكاس ريبمار كان قد انضم إلى صفوف نادي بيراميدز، قادمًا من صفوف نادي أتليتكو بارانينسي البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب أحد في تعزيز صفوفه الهجومية بالتعاقد مع ريبمار والذي يمتاز بالسرعة والالتحامات البدنية القوية، كما أن اللاعب رفع من قدراته وروحه المعنوية بعد تألقه وإحرازه لهدفي فوز بيراميدز في شباك نادي طلائع الجيش.

وقد يرفض المدرب فالنتيم مدرب نادي بيراميدز، التفريط في لوكاس ريبمار والذي يعتمد عليه بشكل أساسي في مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري في الفترة الحالية.

يذكر أن نادي بيراميدز حقق الفوز الثاني له في بطولة الدوري المصري الممتاز في موسم 2018-2019 على حساب نادي طلائع الجيش، بعد فوزه في المباراة الأولى وفي الجولة الأولى على حساب نادي إنبي في الدقيقة ال90 بهدف دون رد.

ويسعى نادي بيراميدز بقيادة مدربه البرازيلي ألبرتو فالنتيم على جمع أكبر قدر ممكن من النقاط وذلك من أجل التواجد في المربع الذهبي ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتأهل لبطولة إفريقية للموسم المقبل.

يذكر أن نادي بيراميدز كان يُعرف سابقًا باسم نادي الأسيوطي سبورت، حتى جاء المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة واشتراه ليغير اسمه في تجربة جديدة وفريدة من نوعها في الكرة المصرية، أن يتم الاستثمار في أحد الأندية المصرية.