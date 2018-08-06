أحمد عسيري: الاتحاد سيعود مُزينًا إلى أرض الوطن بالسوبر

المواطن - محمد سمعه

أشار أحمد عسيري، مدافع نادي الاتحاد، أن العميد يهدف وبكل قوة إلى تحقيق لقب السوبر السعودي ضد نادي الهلال.

وتحدث عسيري قائلًا: نضع الفوز بكأس السوبر هدفًا لنا في الاتحاد لقيمته الكبيرة في بداية الموسم، وليكون دافعًا لنا للانطلاق في الموسم بالدوري السعودي.

وأضاف عسيري: نتمنى العودة لأرض الوطن بكأس البطولة، وسنسعى إلى تحقيق هذا الأمر.

يذكر أن مباراة بطولة كأس هيئة الرياضة لتحديد بطل السوبر السعودي ستُقام في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري في مدينة لندن البريطانية.

يسعى نادي الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز إلى الفوز بلقب السوبر بعد 3 أشهر فقط على تتويج العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث هزم نادي الفيصلي بثلاثية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكان المدرب الأرجنتيني دياز تولى تدريب نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي، بعد رحيل المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وسبق للمدرب دياز تدريب منتخب الباراغواي ونادي الهلال، وكان قريبًا للغاية من تدريب النادي الأهلي المصري، لكن المفاوضات تعثرت وانتقل لتدريب نادي الاتحاد.

يأمل العميد في أن يُسعد جماهيره مُتوجًا بلقب السوبر، وإعلان قدرته على المنافسة على لقب الدوري السعودي في موسمه الجديد 2018- 2019.

رحل اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا عن صفوف الاتحاد لنادي الزمالك المصري، بعد انتهاء إعارته مع العميد.