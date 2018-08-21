أحمد موسى: لهذا السبب رحلت عن ليستر سيتي‎

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، أحمد موسى، عن السبب الرئيسي الذي دفعه للرحيل عن صفوف ليستر سيتي والانضمام إلى نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أحمد موسى، صاحب الـ25 عامًا، قد انضم إلى النصر بمقابل ضخم وصل لـ15 مليون جنية إسترليني، لمدة 3 سنوات، ما عرضه لانتقادات حادة، حيث أكدت وسائل الإعلام العالمية أن النجم النيجيري وافق على عرض النصر بسبب المقابل المالي فقط.

وأكد أحمد موسى أنه كان يرغب في البقاء بإنجلترا، خاصة أنه كان حلمًا له منذ أعوام، ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا عندما يتم إبلاغه بأن ناديه وافق على العرض المُقدم له، لذلك لم يكن أمامه أي خيار سوى الانضمام إلى الفريق الذي سيحتفل به.

وتابع أحمد موسى تصريحاته لموقع “أون جول نيجيريا”: “الحديث دار حول أنني أنتقل من أجل المال، ولكن لم يفكر أحد بشأن حقيقة أن ليستر سيتي باعني أيضًا من أجل المال.. صفقات الانتقال تبرم فقط عندما يتوصل طرفان إلى اتفاق، وهذا ما حدث في صفقتي”.

وخاض أحمد موسى أولى مبارياته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني.