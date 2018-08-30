أحمد موسى والسهلاوي يقودان النصر أمام أحد
ضمن منافسات الجولة الأولى

أحمد موسى والسهلاوي يقودان النصر أمام أحد

2018/08/30
الساعة 6:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو، عن تشكيل مباراة النصر اليوم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد، حيث دفع بالنيجيري أحمد موسى من بداية اللقاء؛ أملًا في هز الشباك مبكرًا وخطف أول ثلاث نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل العالمي الأساسي في مباراة النصر اليوم أمام أحد كالتالي؛ برادلي جونز، سلطان الغنام، برونو أوفيني، عمر هوساوي، حمد آل منصور، إبراهيم غالب، بيتروس، يحيى الشهري، جوليانو، أحمد موسى ومحمد السهلاوي.

ويجلس على مقاعد بدلاء العالمي في مباراة النصر اليوم أمام أحد كل من؛ وليد عبد الله، عبد الله مادو، كريستيان راموس، نواف الفرشان، عوض خميس، عبد العزيز الجبرين، فهد الجميعة، نور الدين مرابط وأحمد الفريدي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للفوز على أحد، وحصد نقاط المباراة الثلاث، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في بداية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أن العالمي استعد لهذا الموسم بصفقات من العيار الثقيل.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات هذا الموسم بالفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.


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