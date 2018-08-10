أحمد موسى يقود هجوم النصر ضد الجزيرة

المواطن - طارق سعد

علمت مصادر “المواطن” عن نية مدرب النصر كارينيو الدفع بالنيجيري أحمد موسى في مباراة الجزيرة الاثنين، ضمن ذهاب دور الـ32، خاصة في ظل ما أبداه اللاعب في أولى تمارينه اليوم من جاهزية بدنية نالت إعجاب الأورغوياني كارينيو.

ومن المقرر أن يتقدم أحمد موسى أجانب النصر في البطولة العربية، التي تشترط تواجد 5 أسماء أجنبية، وإلى جانب موسى وقع اختيار كارينيو على المغربي نور الدين أمرابط والبرازيلي بيتروس والبيروفي راموس والحارس الأسترالي براند جونز.

ويسافر الفريق النصراوي غدًا إلى أبو ظبي استعدادًا للقاء الجزيرة الذي يقام الاثنين على ملعب محمد بن زايد.