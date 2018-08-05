أحمد موسى يُشعل المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

أحمد موسى يُعد واحدًا من أفضل الهدافين في القارة الإفريقية، ويملك سجلًا تهديفيًا مميزًا في الأندية التي لعب في صفوفها خلال السنوات الماضية، خاصة فريق سيسكا موسكو الروسي، الذي شهد توهجه كرويًا.

وانضم أحمد موسى صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، لمدة 4 سنوات، لتُعرب جماهير العالمي عن سعادتها للتعاقد مع القناص النيجيري في الموسم الرياضي الجديد.

وتُمني الجماهير النصراوية النفس بتألق أحمد موسى مع العالمي، وانتزاع لقب هداف الدوري السعودي الذي احتكره نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة لـ3 مواسم، قبل أن يتوج به الموسم الماضي التشيلي روني فرنانديز، المحترف في صفوف الفيحاء.

وتدل أرقام أحمد موسى على تميزه في إنهاء الهجمات وصناعة الفرص التهديفية، ما يجعله قادرًا على التتويج بلقب هدف الدوري السعودي، حيث إنه خاض 265 مباراة مع جميع الأندية التي لعب في صفوفها بمعدل 20314 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 77 هدفًا، وصناعة 47 هدفًا.

وتُعد فترة احتراف أحمد موسى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيسكا موسكو هي الأفضل في مسيرة نجم المنتخب النيجيري، ويُعتبر أكثر لاعبي النادي الروسي تسجيلًا للأهداف في الدوري الممتاز منذ أول لقاء خاضه معه في مارس عام 2012.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن أحمد موسى سجل 48 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيسكا موسكو خلال 135 مباراة خاضها معه في منافسات الدوري الروسي الممتاز.