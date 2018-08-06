أخضر الاحتياجات الخاصة يسعى لتحقيق النجمة الرابعة كبطل للعالم.. البداية ضد روسيا

المواطن - طارق سعد

ينطلق اليوم في الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية أخضر الاحتياجات الخاصة ضمن مشواره للاحتفاظ بلقبه كبطل للعالم للمرة الرابعة على التوالي بعد أن نجح في تحقيق النُسخ الثلاث الماضية أعوام 2006 / 2010 / 2014.

ويلاقي الأخضر نظيره الروسي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن مونديال ايناس لكرة القدم الذي تستضيفه السويد.

يُذكر أن اليوم الأول من البطولة شهد فوز المضيف السويدي على نظيره الألماني بـ 7 / 3، وفي المباراة الثانية فازت الأرجنتين على فرنسا بـ 4 / 2.

يُذكر أن المنتخب السعودي يقوده تدريبياً الوطني عبدالعزيز الخالد الذي تبنّى هذا المنتخب منذ النسخة 2006 التي نجح فيها من تحقيق الإنجاز الكبير كبطل للعالم.

وتضم المجموعة إلى جانب الأخضر وروسيا كلاً من اليابان وبولندا اللتين تلتقيان في المباراة الثانية.