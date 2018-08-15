أخضر الرماية يشارك في دورة الألعاب الآسيوية

أخضر الرماية يشارك في دورة الألعاب الآسيوية

2018/08/15
الساعة 12:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - علي القرني - الرياض

غادر المنتخب السعودي للرماية، صباح اليوم، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا للمنافسة في دورة الألعاب الآسيوية ٢٠١٨ ولمدة أسبوعين، حيث يشارك في ٤ مسابقات رماية بندقية ومسدس ضغط هواء ١٠ أمتار وبندقية ٣ أوضاع ٣٠٠ متر وبندقية شوزن سكيت.

وعاد المنتخب مؤخراً من معسكره الإعدادي الأخير في باكو أذربيجان، حيث يمثله اللاعبون: سعيد المطيري، وعبدالرحمن الجحيدلي، وحسين الحربي، ومسفر العماري، وسفر الدوسري، وعطالله العنزي، والجهاز الفني لي كوري الجنسية ودافيدا إيطالي الجنسية ومحمد إسماعيل مصري الجنسية ومأمور الأسلحة والذخائر سعد السبيعي وإداري البعثة مهند الصايغ.


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