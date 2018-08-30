أخضر السلة للناشئين يتأهل إلى بطولة آسيا
بعد فوزه بالكأس الخليجية

أخضر السلة للناشئين يتأهل إلى بطولة آسيا

2018/08/30
الساعة 10:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

نجح المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين في التتويج بكأس البطولة الخليجية، اليوم الخميس، بعد فوزه على نظيره العماني بنتيجة 72/ 35.

ونشر حساب اللجنة الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين، وأشار إلى أنه تأهل رسميًا إلى بطولة آسيا بعد التتويج باللقب الخليجي.

وظهر أخضر الناشئين لكرة السلة بمستوى مميز في منافسات بطولة الخليج، وتمكن من الفوز في المباراة النهائية بفارق كبير عن نظيره العماني.


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