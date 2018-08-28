أخضر الفروسية .. رجال من ذهب أثلجوا الصدور

المواطن - محمد سمعة

سعد الوسط الرياضي السعودي اليوم، وذلك بعد تتويج أخضر الفروسية بالميدالية الذهبية في مسابقة الفرق ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة حاليًا في مدينة جاكرتا الإندونيسية.

وعلى الفور قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة تكريم أفراد الفريق السعودي للفروسية وتقديم مكافأة مالية لهم قدرها 500 ألف ريال بعد فوزهم بأول ميدالية ذهبية للمملكة في دورة الألعاب الآسيوية.

كما حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة على توجيه التهنئة للفريق السعودي للفروسية بعد نيله الذهب.

ويذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم كان ودع منافسات بطولة دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا عقب خسارته من المنتخب الياباني بهدفين لهدف في دور ربع النهائي في البطولة.

وبلا شك فإن حصول أحد الفرق السعودية على ميدالية ذهبية في إحدى الألعاب المتواجدة في دورة الألعاب الآسيوية يُؤكد حضور المملكة القوي ويُثلج الصدور بعد خيبات الأمل والتي حققها فريق كرة القدم الأولمبي.

ويذكر أن العداء السعودي أحمد خضر حل في المركز الرابع في نهائي سباق 110 أمتار حواجز بزمن قدره 13.50 ثانية، حيث لم ينجح في إدراج اسمه في أول ثلاثة مراكز لنيل أي ميدالية.

كما خسر المنتخب السعودي لكرة الماء من المنتخب الصيني ضمن إحدى مباريات دورة كرة الماء ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا.