تجاوزت كندا فنالت العقاب.. قطع علاقات وسفيرها يغادر السعودية خلال 24 ساعة

المواطن - الرياض

الخارجية: الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلًا ومجافٍ للحقيقة.

لكل فعل رد فعل.. هكذا تتعامل المملكة في قضاياها مع الجميع، خاصةً مع من يتدخلون في شؤون السعودية الداخلية، وكانت كندا آخر دليل.

كندا تتدخل فيما لا يعنيها!

وطلبت كندا الإفراج “فورًا” عمن أسمتهم نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، لتتناسى أن للسعودية نظامًا قضائيًّا يُحترم وجهة مختصة تباشر هذه الموضوعات، وليس من حقها إطلاقًا التدخل فيما لا يعنيها، وإلا فعليها تحمل رد الفعل الحاسم.

وجاء بيان وزارة الخارجية حاسمًا وقاطعًا، حيث أكدت أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلًا ومجافٍ للحقيقة، وأنه لم يُبْنَ على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وشددت الخارجية على أن الموقف الكندي يُعد تدخلًا صريحًا وسافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفًا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزًا كبيرًا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزًا على السلطة القضائية في المملكة وإخلالًا بمبدأ السيادة.

والمملكة عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرص إملاءات عليها من أي دولة كانت، حيث اعتبرت الموقف الكندي هجومًا على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة السعودية.

فورًا!

ولم يمر الوضع مرور الكرام، خاصةً كلمة “فورًا” التي أطلقتها كندا؛ لأنه أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول.

رسائل للجميع:

وجاء بيان الخارجية ليوجه رسائل إلى جميع الدول.. كندا وغيرها بأن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها.

رد فعل سعودي حاسم:

وعليه فإن المملكة أعلنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصًا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.