أداء يطلق تطبيق وطني لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم

المواطن - الرياض

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” تطبيق “وطني” لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم من الأجهزة العامة، ويعد التطبيق منصة تفاعلية تُمكّن المستخدمين من مواطنين ومقيمين وزائرين للمملكة، من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة في كافة مناطق المملكة، حيث يشتمل التطبيق على أكثر من 28 ألف مركز حكومي و80 ألف خدمة معرّفة بالتطبيق وذلك في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجرة في المملكة.

وأوضح المهندس حسام الدين بن صالح المدني، المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” بأن إطلاق تطبيق “وطني” ارتكز على إحدى محاور رؤية المملكة 2030 المتمثل في محور “وطن طموح حكومته فاعلة ومواطنه مسؤول”، والتي تعمل على تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والمواطن، وتيسّر سبل التفاعل بوسائل ذكيّة، وتستمع إلى آراء الجميع وتشجع الأجهزة الحكومية على تلبية احتياجات المستفيدين، وتعزز من جودة خدماتها لتحقق بذلك تفاعل المستفيدين ومبادرتهم عبر مشاركتهم آراءهم ومقترحاتهم لتعمل الأجهزة العامة على تحقيقها.

وأشار إلى أن مركز “أداء” وضمن أهدافه الرامية لدعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها أطلق تطبيق “وطني” الذي يأتي كإحدى الأدوات المعتمدة بمركز أداء في قياس رضا المستفيدين، وأن المركز سعى لاستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع أكبر عدد من المستفيدين من خدمات الأجهزة العامة.

وبيّن المدني بأن مركز “أداء” يدعم البنية التحتية لبناء منظومة متكاملة لأدوات قياس تجربة رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بشكل محايد، وبأن تطبيق “وطني” طُوّر من كوادر وطنية بالمركز مستلهمين أفكارهم من أفضل التطبيقات العالمية، بما يسهم في تحقيق النهج القائم على أن المواطن واحتياجاته هو محور تحسين الخدمات الحكومية، مبينًا أن التطبيق يشتمل على فئات متنوعة للخدمات مثل: “سوق العمل، والرعاية الصحية، والمواصلات، والتعليم، والأعمال والتجارة، والقضاء والرياضة والترفيه، والشؤون الداخلية، والخدمات والمرافق العامة”، ويندرج تحت تلك الفئات أكثر من 34 جهازًا حكوميًّا.

وأضاف المدني أن معايير التقييم تعتمد على جاهزية المكان، والرضا عن الخدمة المقدمة، وسرعة الخدمة وإجراءاتها، مشيرًا إلى أن أبرز المميزات لتطبيق “وطني” هي تمكين المستفيدين من تقييم مراكز الأجهزة العامة وخدماتها المقدمة لهم، وتحديد مراكز الخدمة والوصول إليها، ومعرفة الأعلى تقييمًا منها، والاطلاع على تقييم المستفيدين الآخرين وفق مراكز الخدمة والخدمات المقدمة، كما يتيح التطبيق استقبال الإشعارات والاستبيانات الخاصة بقياس رضا المستفيدين، والمشاركة في إبداء الملاحظات وتقديم الأفكار التطويرية لمراكز الأجهزة العامة.

وعن العمليات التي تتم بعد تقييم المستفيدين لمراكز الخدمة وخدمات الأجهزة العامة في تطبيق “وطني” أوضح المهندس حسام الدين المدني بأن المركز يعمل بعد جمع البيانات على التحقق من موثوقيتها من خلال مراجعتها والتأكد من البيانات، خصوصًا المثيرة للاهتمام، واستخدام أدوات القياس الأخرى كالاستبيانات والمتسوق الخفي ومجموعات التركيز للتثبت منها، ومن ثم تحليل وإصدار تقارير نتائج رضا المستفيدين بشكل ربع سنوي، وتُرفع لمجلس الوزراء، وتُشارك مع رؤساء الأجهزة وتُعقد لها جلسات لمراجعة نتائجها مع الأجهزة بهدف دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها.

واختتم المدني تصريحه إلى أنه يمكن تحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية في نظامي التشغيل IOS وAndroid، كما يمكن للمستفيدين التقييم عبر الموقع الإلكتروني للتطبيق هنا وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان wataniAPP.

يشار إلى أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” مركز حكومي مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف لقياس أداء الأجهزة العامة وإعداد التقارير الدورية حول نتائج أدائها، ونتائج قياس رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة له من الأجهزة العامة.