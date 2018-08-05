أدلاء المدينة يستقبلون أول فوج لحجاج مصر بالأناشيد والورود والتمر

المواطن - واس

وصلت أمس طلائع حجاج جمهورية مصر العربية للمدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث يعد أول فوج يصل للمدينة المنورة.

وكان في استقبالهم فور وصولهم لمقر سكنهم بالمنطقة المركزية عضو مجلس الإدارة رئيس المجلس الإشرافي هاشم مصطفى مقليه ورئيس مكتب حجاج مصر حبيب يوسف صبغة الله وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وجرى الترحيب بحجاج مصر وتوزيع ماء الزمزم والورود والتمر، وإطلاق بعض الأناشيد الترحيبية لإدخال الفرح والسرور على حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح عضو مجلس الأدلاء للشؤون الإدارية كمال خليفة أنه تم التباحث مع الوفد المصري في ما يخص الخدمات التي تقدمها المؤسسة للحجاج المصريين في إطار الخدمات التي تقدّم لضيوف الرحمن كافة منذ قدومهم إلى طيبة الطيبة حتى مغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.