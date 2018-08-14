أربعاء ممطر وغبار على هذه المناطق

أربعاء ممطر وغبار على هذه المناطق

2018/08/14
الساعة 8:24 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1765
0
طباعة
المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وأوضحت النيابة أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على مرتفعات جازان وعسير، بينما تكون السماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة تكوُّن السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقة المدينة المنورة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية والتي تودي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية على كل من رنية، وتربة، والخرمة، ووادي الدواسر ونجران.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم