أربعاء ممطر وغبار على هذه المناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وأوضحت النيابة أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على مرتفعات جازان وعسير، بينما تكون السماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة تكوُّن السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقة المدينة المنورة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية والتي تودي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية على كل من رنية، وتربة، والخرمة، ووادي الدواسر ونجران.