أردوغان: لو انهارت الأناضول لن يكون هناك شرق أوسط !!

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هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأن ما وصفه “جدار الأناضول” إذا انهار، لن يكون هناك شرق أوسط أو إفريقيا ومناطق أخرى.

والأناضول هو الاسم التاريخي لمنطقة جغرافية تشمل حاليًّا معظم أراضي تركيا المعاصرة.

وتابع أردوغان في موس بجنوب شرقي البلاد، أن الهجمات الأخيرة ضد تركيا مشابهة لمحاولات سابقة لغزو الأناضول، مضيفًا أن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى انهيار المناطق المجاورة.

وأضاف أردوغان: “لا تنسوا، الأناضول جدار، وإذا انهار هذا الجدار لن يكون هناك شرق أوسط أو إفريقيا أو آسيا الوسطى أو البلقان أو القوقاز”.