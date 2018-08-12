أرشدني.. جديد الحج لخدمة ضيوف الرحمن بصورة ذكية وأكثر احترافية 

المواطن - مكة المكرمة

دشن نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، النظام التقني “أرشدني” التابع لمكتب إرشاد الحافلات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والذي يعتبر المكمل للمنظومة الإلكترونية للمكتب وبالتكامل مع المسار الإلكتروني الموحد لحجاج الخارج التابع لوزارة الحج والعمرة في استسقاء البيانات والمعلومات للرحلات وتوجيه حافلات ضيوف الرحمن إلى مقار السكن بطريقة ذكية.

وأوضح رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، الدكتور طلال قطب، أن تطبيق “أرشدني” يهدف إلى تحول الأعمال بصورة ذكية وأكثر احترافية وجعلها سلسة ميسرة لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم الأراضي المقدسة وحتى وصولهم إلى مقار سكنهم.

وأضاف رئيس النقابة العامة للسيارات، عبدالرحمن الحربي، أن المكتب دشن نظامه التقني بحضور نائب وزير الحج والعمرة وعدد من رؤساء مؤسسات الطوافة وأمين عام الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، حيث تم شرح آلية استخدام التقنية ومهامها في تسهيل العمل على المرشدين في إيصال حافلات الحجيج إلى مقار سكنهم إلكترونيًّا عبر أجهزة اللوحية الذكية، بالإضافة إلى تمرير جميع البلاغات التي تحرر عبر التطبيق وتسديدها أيضًا إلكترونيًا في فترة وجيزة.

وبين مدير عام مكتب إرشاد الحافلات بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبدالله سندي أن هذه التقنية سهلت العمل كثيرًا على مستخدميها من الإداريين في تتبع حركة الحافلات وضمان وصولها في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن ومواكبة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ولفت سندي إلى أن المكتب يسعى دائمًا إلى تطوير الأعمال وجعلها أكثر تقدمًا في سبيل تحقيق الانجازات لخدمة ضيوف الرحمن وتلبيةً لاهتمام ولاة الأمر بتوفير أقصى سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن وبتوجيهات من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن والنائب الدكتور عبدالفتاح مشاط، وبدعم من الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات.