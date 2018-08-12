أزمة مالية تؤجل تعاقد الأهلي مع باولو دياز

المواطن - طارق سعد

ذكرت شبكة ” Canal De Futbol ” التشيلية أن أزمة مالية نشبت بين نادي سان لورينزو الأرجنتيني وباليستينو التشيلي حول نصيب بيع صفقة المدافع التشيلي باولو دياز للأهلي.

ويتقاسم الناديان قيمة بطاقة دياز الدولية، وهو ما يجعل إدارة النادي التشيلي تطالب بالإشراف على الصفقة خوفاً من عدم مصداقية النادي الأرجنتيني في كشف الأرقام الحقيقية لصفقة بيع دياز للأهلي.

يُذكر أن الأهلي عرض 5 ملايين دولار لشراء البطاقة، كما أن الأهلي بإمكانه دفع الشرط الجزائي مقابل 7 ملايين دولار؛ إذا تعقدت الأمور بين الناديين الشتيلي والأرجنتيني، للحصول على خدمات المدافع دياز.

وسيسافر اليوم رئيس باليستينو إلى بيونس آيرس لعقد اجتماع عاجل مع سان لورينزو والوصول إلى صيغة اتفاق تضمن حق ناديه.