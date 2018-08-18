أسبوع على توقف خدمة عملاء حساب المواطن بتويتر.. هل يعود بعد إجازة العيد ؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

أسبوع تقريبًا منذ إعلان خدمة عملاء حساب المواطن على موقع تويتر التوقف عن تقديم الخدمات؛ نظرًا لإجراء بعض التحديثات الجديدة في نظام التواصل.

وعلى الرغم من أن خدمة عملاء حساب المواطن أكد في تغريدته الأخيرة قبل التوقف أنه يمكن تقديم خدماته للمستفيدين عبر هاتف خدمة العملاء على الرقم 19912، إلا أن التواصل عبر “تويتر” هو الأسهل لآلاف المستفيدين وغير المستفيدين نظرًا لسهولته.

ومع طول فترة الانتظار تعجب البعض من التأخر في إتمام التحديثات، وهل ستستمر إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك؟

وكان خدمة عملاء حساب المواطن يتلقى مئات الاستفسارات يوميًّا بشأن التسجيل أو استفسارات تقنية أخرى قد تواجه البعض.

ولم يصدر حساب المواطن حتى مساء اليوم السبت أي تصريح جديد بشأن موعد العودة أو ماهية هذه التحديثات.

وتسبب توقف خدمة عملاء حساب المواطن في تخوف البعض من انتهاء البرنامج، رغم تأكيد حساب المواطن على أنه مستمر.

ويواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الـ11، والتي سيتم إيداعها في أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).