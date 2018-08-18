أسبوع مضطرب يدفع الأسهم الأوروبية للتراجع في تعاملات اليوم

أسبوع مضطرب يدفع الأسهم الأوروبية للتراجع في تعاملات اليوم

2018/08/18
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

شهدت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، تراجعًا، وذلك بعد أسبوع مضطرب، في ظل توقعات بمزيد من الاضطرابات بالأسواق الناشئة، وضعف أداء شركات التكنولوجيا.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.1%، ليبقى قريبًا من أدنى مستوى له في 6 أسابيع الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب “رويترز”.

وينهي المؤشر القياسي الأسبوع على خسارة قدرها 1.3%، وهو أسوأ أداء في 7 أسابيع مع تضرر السوق من أزمة العملة في تركيا التي أثارت موجة مبيعات في أرجاء الأسواق الناشئة.


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