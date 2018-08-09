أسطورة برشلونة والزمالك السابق أمام تحد صعب

المواطن - محمد سمعه

تولى النجم النيجيري السابق إيمانويل إيمونيكي لاعب نادي الزمالك المصري السابق، مسؤولية تدريب منتخب تنزانيا في الفترة الأخيرة خلفًا للمدرب التنزاني سالوم ماينجا.

وكانت شبكة البي بي سي ذكرت أن إيمونيكي سيتولى تدريب منتخب تنزانيا بعد فترة تدريبية له مع نادي الخرطوم السوداني.

ويذكر أن إيمونيكي سيخوض أول مباراة رسمية له مع منتخب تنزانيا في شهر سبتمبر المقبل ضد المنتخب الأوغندي في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2019.

ويُعتبر النجم إيمانويل إيمونيكي واحدًا من أبرز اللاعبين الأفارقة والذي حقق نجاحات مبهرة في عالم كرة القدم، حيث تألق مع منتخب نيجيريا في بطولة كأس العالم عام 1994 والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.

وتواجد إيمونيكي مع المنتخب النيجيري والذي ودع مونديال 1994 من دور ثمن النهائي وذلك عقب الخسارة من المنتخب الإيطالي.

لعب إيمانويل إيمونيكي مع نادي الزمالك في الفترة من عام 1991 حتى عام 1994، كما لعب مع نادي برشلونة الإسباني في الفترة من عام 1996 حتى عام 2000.

عمل إيمانويل إيمونيكي محللًا لمباريات كرة القدم في الفترة الأخيرة، كما سبق له العمل كمساعد مدرب في نادي الحزم والصاعد حديثًا للدوري السعودي للنجوم في موسم 2018-2019.

أنهى إيمونيكي مسيرته الكروية مع نادي الوحدات الأردني والذي لعب له في الفترة من عام 2003 حتى عام 2004.