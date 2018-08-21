أسطورة تشيلسي يختار أفضل لاعب في التاريخ

المواطن - مروة نبيل

كشف أسطورة نادي تشيلسي، الإنجليزي جون تيري، عن أفضل لاعب في تاريخ كرة قدم من وجهة نظره.

ورد أسطورة نادي تشيلسي على سؤال أحد متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، حول أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، قائلًا: “ليونيل ميسي”.

ويُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم خلال السنوات الماضية بصحبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث حصل كل منهما على الحذاء الذهبي 5 مرات.

ويُعد جون تيري صاحب الـ37 عامًا، من أبرز لاعبي تشيلسي، حيث قاده لتحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها الدوري الإنجليزي، كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة، درع الاتحاد الإنجليزي، وبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2012.