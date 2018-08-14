أسطول آليات متطورة لتأمين صحة وسلامة ضيوف الرحمن

المواطن - واس

خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة أمانة العاصمة المقدسة أسطول من الآليات والمعدات يضم مئات الآليات المختلفة، مدعومين بأكثر من 26 ألف كادر فني متنوع لتنفيذ خطة الأمانة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وتقديم أعلى مستويات الخدمات البلدية لتأمين صحة وسلامة وراحة ضيوف الرحمن.

ويضم الأسطول والألي البشري للأمانة خلال موسم حج هذا العام 1439هـ أحدث الأليات والمعدات المتطورة، المدعوة بمئات الكوادر الفنية ذات الكفاءة العالية والمدربة، والتي تحتشد على أهبة الاستعداد لتقديم أعلى مستويات الخدمات خلال موسم الحج، لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة وصحية.

من جانبها كثف أسطول الفرق الميدانية جهوده لتعزيز الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة بمكة المكرمة، التي تشمل المراكز التجارية، والمطاعم والمطابخ والبقالات ومحلات الحلاقة والمخابز، وغيرها من المنشآت، مبينه أن الخطة تركز على التأكد من توافر الاشتراطات و الشهادات الصحية واجتياز جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكملت أمانة العاصمة المقدسة كافة استعداداتها فيما يتعلق بأعمال النظافة من أجل راحة ضيوف الرحمن، من خلال حشد أسطول آلياتها ومعداتها المتطورة وعمال النظافة مدعومين بالمئات من المشرفين ومراقبي العمال والسائقين، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتنفيذ أعمال النظافة والتخلص من النفايات في نطاقات البلديات الفرعية ومناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة.

وأنهت الأمانة كافة الترتيبات اللازمة بوحدات الذبح بالمشاعر المقدسة والمسالخ بمكة المكرمة، وذلك استعدادا لاستقبال الطلبات المتزايدة خلال موسم الحج وأيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم صيانة ونظافة وتجهيز كافة الوحدات والمجازر والمسالخ للذبح في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وحرصاً على سلامة الحجاج اطمأنت الأمانة على كفاءة الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال تشغيلها وصيانتها للسيارات والمشاة ضمن برنامج الأعمال الكهربائية والميكانيكية، التي تضمنت تجهيز وحدة التحكم في تشغيلها، ووحدات الإنارة، ومراوح التهوية وأنظمة الإطفاء، وتم هذا العام تشغيل نفق المرور بالسوق الصغير بمكة المكرمة, كما انتهت الأمانة من تشغيل وصيانة شبكات الإنارة بمكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بتوفير العديد من أبراج الإنارة مختلفة الارتفاعات والاستطاعات.

وحرصا على تقديم أفضل الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام، أنشأت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من المراكز للإشراف ومتابعة الخدمات البلدية في المشاعر المقدسة، وتوزع هذه المراكز على مناطق منى ومزدلفة ومنطقة النقل بنظام الرحلات الترددية الثلاثة بمشعر عرفات، وتتميز هذه المراكز بجهاز إشرافي ميداني لمتابعة الخدمات وفق المهام المحددة لأمانة العاصمة المقدسة بكامل الصلاحيات اللازمة لتطبيق الأنظمة والتعليمات.