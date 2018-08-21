أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى .. عيار 21 يسجل 125.69 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى، مبلغ 143.64 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 131.67 ريال.

أما أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى فسجل عيار 21 مبلغ 125.69 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 107.73 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 83.79 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 71.82 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار أوقية الذهب فسجلت 4,467 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,005 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 143,637 ريالًا.