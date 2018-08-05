أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 يسجل 128.14 ريال

أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 يسجل 128.14 ريال

2018/08/05
الساعة 12:14 صباحًا
- ‎فياقتصاد, السعودية اليوم, حصاد اليوم
1995
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المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 146.44 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 134.24 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 128.14 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 109.83 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 85.43 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 73.22 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,554 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,025 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 146,442 ريالًا.


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