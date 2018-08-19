أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 24 يسجل 142.94 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 142.94 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 131.03 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 125.07 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 107.20 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 83.38 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 71.47 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,445 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,001 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 142,937 ريالًا.