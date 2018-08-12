أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 24 يسجل 146.18 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 146.18 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 134.00 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 127.91 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 109.64 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 85.27 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 73.09 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,546 ريالًا، وأيضًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,023 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 146,181 ريالًا.