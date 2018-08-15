أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات .. عيار 24 يسجل 141.10 درهم

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الإمارات مبلغ 141.10 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 129.34 درهم.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 123.47 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 105.83 درهم، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 82.31 درهم.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 70.55 درهم، وسجلت أسعار أوقية الذهب مبلغ 4,388 درهمًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 987.73 درهمًا، وسجلت أسعار كيلو الذهب 141,101 درهمًا.