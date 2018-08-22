أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات.. عيار 24 يسجل 141.16 درهم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات.. عيار 24 يسجل 141.16 درهم

2018/08/22
الساعة 12:01 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الإمارات 141.16 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 129.40 درهم.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 123.52 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 105.87 درهم، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 82.34 درهم.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 70.58 درهم، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,390 درهمًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 988.13 درهمًا.


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