أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 125.10 ريال

أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 125.10 ريال

2018/08/20
الساعة 3:09 صباحًا
- ‎فياقتصاد, السعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 142.97 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 131.06 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 125.10 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 107.23 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 83.40 ريال، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 71.49 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار أوقية الذهب 4,446 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,001 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 142,972 ريالًا.


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