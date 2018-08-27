أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 127.30 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 145.48 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 133.36 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 127.30 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 109.11 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.87 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت مبلغ 72.74 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,525 ريالًا، وأيضًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,018 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 145,483 ريالًا.