أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 128.13 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 146.43 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 134.23 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 128.13 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 109.83 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 85.42 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 73.22 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب مبلغ 4,554 ريالًا، أما أسعار جنيه الذهب فسجلت 1,025 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 146,432 ريالًا.