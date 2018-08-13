أسعار الذهب اليوم الاثنين في الإمارات .. عيار 21 يسجل 125.27 درهم

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الإمارات 143.16 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 131.24 درهم.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 125.27 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 107.38 درهم، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 83.51 درهم.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب فسجل عيار 12 مبلغ 71.58 درهم، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,452 درهمًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,002 درهمًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 143,165 درهمًا.