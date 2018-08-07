أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. عيار 21 يسجل 127.48 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب
سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 145.69 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 133.55 ريال.
أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 127.48 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 109.27 ريال، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.99 ريال.
وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 72.85 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,531 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,020 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 145,693 ريالًا.
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