أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 21 يسجل 124.07 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 141.79 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 129.97 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 124.07 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 106.34 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 14 فسجلت 82.71 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 70.89 ريال، ووصلت أسعار أوقية الذهب إلى 4,410 ريالات، وسجلت أسعار جنيه الذهب 992.53 ريال، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 141,787 ريالاً.