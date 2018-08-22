أسعار الذهب اليوم الخميس في الإمارات .. عيار 18 يسجل 105.96

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في الإمارات 141.27 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 129.50 درهم.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 123.62 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 105.96 درهم، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 82.41 درهم.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 70.64 درهم، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,394 درهمًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 988.94 درهمًا.