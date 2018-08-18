أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 125.08 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، 142.94 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 131.03 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 125.08 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 107.21 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 14 فسجلت 83.38 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 71.47 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,446 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,001 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 142,943 ريالًا.