أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 128.14 ريال

أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 128.14 ريال

2018/08/04
الساعة 10:56 صباحًا
- ‎فياقتصاد, السعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 146.44 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 134.24 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 128.14 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 109.83 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 85.43 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 73.22 ريال، فيما سجلت أسعار أوقية الذهب 4,554 ريالا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,025 ريالا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 146,442 ريالا.

 


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