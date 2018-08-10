أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوى في عام

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار الذهب في آسيا اليوم الجمعة، مقتربة من أدنى مستوى في عام لتأثرها سلبًا جراء ارتفاع الدولار في ظل تصاعد التوترات السياسية عالميًا.

وبحلول الساعة 06:18 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1206.29 دولار للأوقية (الأونصة) ليقترب من أدنى مستوياته في سنة عند 1204 دولارات والذي بلغه الأسبوع الماضي. ويتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمائة إلى 1213.4 دولار للأوقية. بينما واصل الدولار، المُسعر به الذهب، اليوم مكاسبه ليبلغ أعلى مستوى في 13 شهرا مقابل سلة من العملات المناظرة في الوقت الذي واصلت فيه العملات الأوروبية مثل الجنيه الإسترليني واليورو خسارة قوة الدفع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 بالمائة إلى 15.32 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 بالمائة إلى 827.20 دولار للأوقية، فيما خسر البلاديوم نحو واحد بالمائة إلى 899.10 دولار للأوقية. وتتجه المعادن الثلاثة صوب تكبد خسارة على أساس أسبوعي.