أسعار الذهب عند أدنى مستوى في 17 شهرًا بسبب انهيار الليرة التركية

المواطن - متابعة

سجلت أسعار الذهب أقل مستوى في 17 شهرًا يوم الاثنين ليخسر المعدن الأصفر لصالح سندات الخزانة الأمريكية والدولار بالتزامن مع بحث مستثمرين عن ملاذ آمن مع اضطراب الأسواق المالية بسبب انهيار الليرة التركية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 1201.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:53 بتوقيت جرينتش وهو أقل مستوى منذ مارس آذار 2017.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.83 بالمائة إلى 1208.60 دولار للأوقية.

وتتجه أسعار البلاتين لأقل مستوى في عشر سنوات دون مستوى 800 دولار للأوقية الذي سجله المعدن في الشهر الماضي بسبب وفرة في المعروض.

وهبطت الفضة 0.3 بالمائة إلى 15.23 دولار للأوقية في حين خسر البلاديوم 1.87 بالمائة ليصل إلى 894.25 دولار للأوقية.

وكان انهيار الليرة التركية ألقى بظلال كثيفة على أداء القطاعات الاقتصادية ليس في تركيا فقط بل في عدد من أسواق المال الأوروبية.

وسجلت الليرة التركية هبوطًا قياسيًا ليل الأحد عند 7.24 ليرة مقابل الدولار، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التعهد بتوفير سيولة وخفض الاحتياطي الإلزامي من الليرة والعملة الأجنبية لدى البنوك التركية.

من جهة أخرى ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 مع انهيار الليرة التركية من جديد في أسواق العملات العالمية.

وقفزت عقود مبادلة الائتمان التركية لأجل خمس سنوات 78 نقطة أساس إلى 529 نقطة أساس، حسبما أظهرت بيانات من آي.إتش.إس ماركت.

من جهة أخرى تراجعت أسهم البنوك الكبرى في أوروبا يوم الاثنين، وأشار متعاملون إلى أن المخاوف المستمرة حيال انهيار الليرة التركية من العوامل الأساسية التي أضرت بالقطاع.