أسماء 471 مرشحاً للعمل بمدارس تعليم الكبار في المدينة

أسماء 471 مرشحاً للعمل بمدارس تعليم الكبار في المدينة

2018/08/28
الساعة 2:29 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم اليوم، أسماء المرشحين للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ، متمنياً للمرشحين العون والتوفيق من الله في مواقعهم الجديدة.
وشملت القائمة (471) مرشحاً، جاءت وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بها والمصلحة التعليمية.
من جهته أوضح مدير إدارة تعليم الكبار علي السهلي بأن عملية الترشيح – ولله الحمد – اتسمت بالدقة والشفافية وجاءت وفقاً لرغبات وطلبات المتقدمين لها وقد تمت المفاضلة بينهم وفق الضوابط والأنظمة الرسمية.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين على الرابط التالي : (هنا)


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