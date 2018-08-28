أسياد جاكرتا.. الفرسان يتصدرون وأخضر الرياضات الإلكترونية لنصف النهائي

المواطن - مروة نبيل

تتواصل المشاركات السعودية في دورة الألعاب الآسيوية 2018 “أسياد جاكرتا”، اليوم الثلاثاء، حيث يُشارك الأخضر في أكثر من لعبة.

وأعلنت اللجنة الأولمبية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تأهل الأخضر للرياضات الإلكترونية إلى نصف نهائي لعبـة ليج أوف ليجيندز، بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثانية.

وحافظ الفريق السعودية على صدارة الجولة الأولى من التصفيات النهائية، وتصدر الفارسان رمزي الدهامي وخالد المبطي، الفرسان الآسيويين في النتائج الفردية.

وشاركت العداءتان يارا أبو الجدايل ودانة الشهري تصفيات منافسات سباق 200 متر، حيث أنهت أبو الجدايل السباق بزمن 30.18 ثانية، فيما سجلت الشهري زمنًا وقدره 28.99 ثانية.