أشهر الأخطاء التي قد يقع فيها الحاج والأحكام المترتبة عليها

المواطن - سعيد آل هطلاء

قدَّمت شبكة السنة النبوية وعلومها عبر موقعها على الإنترنت ملفًّا علميًّا متكاملًا عن فريضة الحج؛ لتتسنى للراغبين في أداء الحج فرصة معرفة مناسكه وأحكامه، والمحظورات التي قد يقع فيها الحاج.

وقال المشرف العام على الشبكة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير: الملف يحوي عددًا من المواضيع المهمة لمن رغب في الحج؛ إذ يتضمن عرضًا تقديميًّا لمناسك الحج، ومطويات وكتبًا لأبرز العلماء، تتحدث عن هذا الركن العظيم.

وأضاف: يستـعرض الملف الأخطاء التي قد يقع فيها الحاج والأحكام المترتبة عليها، إضافة إلى تقديم الملف العديدَ من الفتاوى التي قد يجد فيها الحاج الإجابات عن الأسئلة التي تتبادر إلى ذهنه أثناء تأديته فريضته، إضافة إلى العديد من الخطب والمقالات التي تبيّن للحجاج مناسكهم، وتقدِّم لهم حجًّا بلا أخطاء.

وأردف “الصغير”: حرصنا على تقديم الملف بأكثر من لغة، وذلك من خلال موقعنا باللغة العربية، أو موقع الشبكة باللغة الإنجليزية، مضيفًا أن الشبكة ستقوم بتفعيل منصات التواصل الاجتماعي لها في الفيسبوك وتويتر والانستجرام والواتساب للحديث وأخذ مقتطفات من ملف الحج العلمي في سبيل الوصول لأكثر شريحة من المسلمين الراغبين في تعلم مناسك الحج ومعالم التوحيد فيه.

هذا وقد أصدرت شبكة السنة النبوية وعلومها في وقت سابق تطبيقًا ذكيًّا على منصة متجر البرامج للأجهزة الذكية، يتحدث عن معالم التوحيد في الحج. ويتناول التطبيق الحج من حيث حقيقته وتاريخه، ومعالم التوحيد في هذه الشريعة، والتوحيد وفضائل الحج، والنداء الإلهي للناس بأداء فريضة الحج، والتوحيد في ذكريات الحج، والتوحيد وحرمة الزمان والمكان، وتوحيد الله في أفعال الحج، وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.

ويمكن الدخول علي ملف الحج العلمي من خلال موقع الشبكة الإلكتروني (هنا)