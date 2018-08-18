أصيب بذبحة صدرية.. مجمع الملك عبدالله ينقذ حياة حاج سوداني بقسطرة قلبية عاجلة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

نجح فريق طبي متخصص في أمراض وجراحة القلب بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إنقاذ حياة حاج سوداني في العقد السادس من العمر تعرض لذبحة صدرية غير مستقرة، كادت تودي بحياته قبل أداء فريضة الحج.

وفي التفاصيل فقد تم إسعاف الحاج وأُجريت له كافة الفحوصات الطبية اللازمة الأولية بمركز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واتضح من خلالها أنه يعاني من قصور في الشريان التاجي إضافة إلى إصابته مؤخراً بمرضَي الضغط والسكر، وعلى الفور تم نقل حالة الحاج بواسطة الإسعاف لمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.

وعند وصول الحالة للمجمع الطبي تمت مباشرتها من قِبل الفريق الطبي المختص في علاج أمراض وجراحة القلب، وبعد إجراء الكشف الطبي للحالة تبين حاجته للتدخل السريع، حيث نُقل على الفور إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة عاجلة وتركيب دعامات للشريان، تكللت – ولله الحمد – بالنجاح، وبعدها نُقل المريض إلى قسم العناية القلبية للاطمئنان على حالته الصحية والتأكد من استقرارها ووضع الخطة العلاجية له.