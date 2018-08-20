أفغانستان.. الرئيس يعلن هدنة العيد وطالبان ترد

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أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمس الأحد، وقف إطلاق النار مع حركة طالبان اعتبارًا من الاثنين بمناسبة عيد الأضحى، بعد أيام من القتال الذي شهدته مدينة غزنة بوسط البلاد وإقليم آخر في شمالها.

وبحسب “سكاي نيوز”، قالت مصادر في طالبان: إن قادة الحركة وافقوا مبدئيًّا على هدنة لمدة 4 أيام خلال العيد، لكن يتعين انتظار موافقة نهائية عليها من الزعيم الأعلى للحركة هيبة الله أخونزاده.

وأضافت طالبان أنها ستطلق سراح مئات من السجناء، دون أن تقدم أي تفاصيل.

وفي مراسم احتفال بعيد الاستقلال قال غني: “سيبدأ وقف إطلاق النار المشروط الاثنين، وسيستمر طالما حافظت عليه طالبان واحترمته”.

وأضاف: “ندعو قيادة طالبان للترحيب بآمال الأفغان في سلام حقيقي طويل الأمد”.