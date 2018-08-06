أكاديمي يتناول الشبهات والتيارات المؤثرة في الأمن الوطني

المواطن - الرياض

شارك الدكتور محمد بن عوض الشهري، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في البرنامج التوعوي لمنسوبي الأجهزة الأمنية، الذي تقدمه وتشرف عليه الإدارة العامة للأمن الفكري، برئاسة أمن الدولة، وعُقد بمنطقة مكة المكرمة.

ويأتي ذلك في إطار ما يقدمه أبناء الوطن من تميز وتألق وخدمة لوطنهم وإسهام في المحافظة على مكتسباته، حيث تم ذلك خلال عقد عدة لقاءات ضمن البرنامج، تتعلق بالأمن الوطني والوحدة الوطنية ودور العقيدة في تعزيزهما، كما تناول عددًا من الشبهات والتيارات التي تؤثر وتقدح في الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

وسبق للشهري تقديم بحث عن هذا الموضوع بالغ الأهمية، وبحثه من مطبوعات الإدارة العامة للأمن الفكري، حيث يقع الكتاب في 80 صفحة تقريبًا.

وللدكتور الشهري عدد من الأبحاث المتخصصة في هذا المضمار، منها “مصادر تلقي العقيدة ودلالتها على الجماعة وأثرها في تحقيق الأمن”، و”الجهل العقائدي وخطره على الأمن الفكري”، و”الوحدة الوطنية من منظور عقدي”، وأيضًا “الفكر التكفيري والثوري وأثره على الشباب”.