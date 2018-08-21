أكبر طائرة في العالم تستعد للتحليق في هذا الموعد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تستعد أكبر طائرة مدنية في العالم للتحليق في الأجواء خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء تمامًا من عملية الاختبار الفني الخاصة بها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عملية الإقلاع الأولى للطائرة صاحبة المحركات الست ستكون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تم الكشف عن الطائرة في يونيو من العام الماضي.

ويقود باول ألين، وهو المؤسس المشارك مع بيل جيتس لشركة مايكروسوفت، طفرة في مجالات الطيران المدني بابتكار أكبر مجسم صناعي طائر في تاريخ الإنسانية.

عرض الطائرة يمتد بطول 117 متراً تقريبًا، وهو ما يعني تفوقه على ملاعب كرة القدم، كما أن الطائرة تتمتع بقوة فنية كبيرة، نظرًا لاعتمادها على ست محركات وليس 4 فقط كما هو معتاد.

وتمتاز الطائرة الأكبر عالميًا بالعديد من المميزات التقنية على رأسها إمكانية التحليق في الفضاء وتزويد الأقمار الصناعية ببعض المواد والتفاصيل الخاصة، بالإضافة إلى قدرات متميزة على جمع المعلومات والتصوير في الفضاء الخارجي.